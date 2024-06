Torre del Greco: ai raggi x gli stabilimenti balneari Ecco il bilancio dell'attività svolta dalla polizia

Gli agenti del commissariato di Torre del Greco, i militari della capitaneria di porto, con il supporto di personale della polizia locale e dell’Asl Napoli 3, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre del Greco.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno controllato 4 stabilimenti balneari e, nello specifico, in uno di questi è stata riscontrata la mancanza di Scia (segnalazione certificata di inizio attività), mentre in un altro sono state riscontrate anomalie in relazione alla conservazione degli alimenti ed alla tenuta degli ambienti; difatti, sono state imposte alcune prescrizioni nonché sequestrati 11 kg di prodotti ittici privi di tracciabilità.