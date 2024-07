Nasconde armi e droga in casa: arrestato un 21enne Intervento della polizia a Ponticelli

Gli agenti del commissariato Ponticelli, a seguito di un’attività info-investigativa, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un soggetto dove hanno rinvenuto, ben occultate, due pistole modello HK Mark cal. 45 e una S.A. Alkartasuna cal.7.65, entrambe con matricola abrasa, nonché 11 involucri di hashish del peso di 26 grammi circa e 11 involucri di cocaina del peso di 4 grammi circa.

Per tali motivi il prevenuto, un 21enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione abusiva di armi, detenzione illegale di armi clandestine e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.