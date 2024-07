Mangiano caramelle dei turisti, tre persone intossicate in hotel a Ischia Si tratta di dipendenti di una ditta di pulizie che avevano assaggiato i dolci lasciati in camera

Hanno mangiato le caramelle dei turisti e si sono sentiti male. Accade a dipendenti di una ditta di pulizie in un albergo di Forio, piccolo comune sull'isola di Ischia. Ieri pomeriggio i carabinieri sono stati chiamati nell'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno dove poco prima una donna di 55 anni, una di 53 anni e un ragazzo che compirà 18 anni tra poco meno di un mese erano arrivati accompagnati da un parente per un'intossicazione.

I tre, tutti incensurati, hanno raccontato ai militari dell'Arma e medici di che, mentre si trovavano in una camera dell'hotel impegnati nella propria mansione, avendo visto alcune caramelle, presi dalla golosità, ne hanno mangiato qualcuna.

Dopo pochi minuti per le due donne e il ragazzo giramenti di testa e stato confusionale. Nella stanza segnalata, occupata da una coppia di turisti statunitensi incensurati di 37 e 31 anni, trovata e sequestrata una confezione di caramelle alla frutta molto note negli Usa. I cubetti gommosi saranno sottoposti ad accertamenti. I tre sono ricoverati in osservazione breve intensiva per disintossicazione, non in pericolo di vita. Indagini in corso.