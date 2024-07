Movida giovanile: controlli dei carabinieri tra bugie e senza casco Giro di vite a Posillipo e Mergellina

Nottata di controlli a Posillipo per i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli. Tante persone identificate, molti centauri indisciplinati e qualche storia da raccontare.

I militari hanno presidiato le zone della movida e setacciato strade e locali di Mergellina. Durante la notte una 15enne è stata denunciata. I carabinieri l’hanno fermata a bordo di uno scooter ma lei quel mezzo non poteva guidarlo, non aveva mai conseguito la patente.

La ragazza non indossava neanche il casco e tenta la furbata. Fornisce ai carabinieri le generalità di una maggiorenne. Gli abiti, il modo di porsi e il trucco non nascondono quel volto di una ragazza che è poco più che bambina e per i carabinieri ci vuole poco – qualche domanda in più, per far cadere la ragazzina. Quelle generalità erano della sorella maggiorenne che la patente l’aveva.

La minorenne è stata denunciata e affidata ai suoi genitori. Scooter, mentalità sbagliata e una lotta continua da parte dei carabinieri che hanno come obiettivo il salvare delle vite, non tanto fare delle multe.

Sono ben 14 i giovanissimi centauri fermati alla guida di uno scooter senza portare il casco e per 7 di questi il mezzo è stato sequestrato.

Continua la lotta ai parcheggiatori abusivi con un uomo denunciato perché recidivo nel biennio e già sottoposto al dacur. Tre ragazzi, infine, sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.