Investita e uccisa a camposano, domani l'ultimo saluto a Lucia Inizieranno invece il prossimo 16 luglio le operazioni peritali

Il consulente tecnico incaricato ieri, lunedì 8 luglio 2024, dalla Procura di Nola (Na), il medico legale dott. Maurizio Saliva, avrà sessanta giorni per depositare la sua perizia, ma l’esame autoptico sulla salma di Lucia Passariello, effettuata nella mattinata di oggi, martedì 9 luglio, presso il Policlinico di Napoli, non ha fatto che confermare come la appena 27enne di Cicciano (Na) sia deceduta, all’istante, unicamente in seguito ai gravissimi politraumi riportati a causa dell’investimento di cui è rimasta vittima nella serata di venerdì 5 luglio mentre camminava a bordo strada lungo via Croce San Nicola, nel vicino comune di Camposano, accompagnando peraltro le due nipotine, salve per miracolo; una tragedia che ha destato dolore e sconcerto in tutta la regione, anche perché il conducente dell’auto che l’ha travolta, una Suzuki Splash, quasi coetaneo di Lucia, 26 anni, è risultato positivo alcol test e per di più era un agente di Polizia municipale, da ultimo nel Comune di Portici: sempre ieri il Gip del Tribunale di Nola ne ha convalidato l’arresto disponendo per il giovane, indagato per omicidio stradale con l’aggravante della guida in stato di ebbrezza, e subito sospeso dal servizio, la misura cautelare dei domiciliari.

Alle operazioni peritali odierne ha partecipato, quale consulente tecnico per la parte offesa, anche il medico legale dott. Luca Scognamiglio messo a disposizione da Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini a cui, attraverso l’Area manager per la Campania dott. Vincenzo Carotenuto, si sono affidati per essere assistiti e ottenere giustizia i familiari di Lucia Passariello, unitamente all’avv. Vincenzo Cortellessa del foro di Santa Maria Capua Vetere.

Inizieranno invece il prossimo 16 luglio le operazioni peritali dell’altro accertamento tecnico non ripetibile disposto dal Pubblico Ministero della Procura nolana titolare del relativo procedimento penale, la dott.ssa Sarah Caiazzo, e pure questo conferito ieri, all’ingegner Gerardo Mirabelli: una perizia cinematica per ricostruire dinamica, cause e responsabilità del terribile sinistro, accertando in particolare, attraverso la disamina dei luoghi e della vettura posta sotto sequestro, la velocità a cui procedeva l’indagato e tutte le violazioni commesse. Il consulente tecnico del Pm avrà 90 giorni per presentare le sue conclusioni. Anche per questo importante accertamento Studio3A ha fornito un consulente tecnico di parte per la famiglia della vittima che seguirà tutte le attività, l’ing. Carmine Matrisciano.

Una volta ultimata l’autopsia, l’autorità giudiziaria ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura e i congiunti della ventisettenne hanno così fissare la data dei funerali, a cui parteciperà il mondo e che si svolgeranno domani, mercoledì 10 luglio, alle ore 17, nella chiesa di San Pietro di Cicciano.