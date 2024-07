Sorpreso a cedere droga: arrestato un uomo L'intervento lampo della polizia

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Milano, hanno notato un uomo che, con fare guardingo stazionava davanti ad un negozio in disuso per poi cedere qualcosa in cambio di una banconota da un soggetto sopraggiunto a piedi.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato il predetto trovandolo in possesso di 6 stecche di hashish e di 25 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa, mentre l’acquirente è riuscita a far perdere le proprie tracce.

Per tali motivi l’indagato, identificato per un 30enne gambiano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.