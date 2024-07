Crollo a Scampia, Manfredi: nessuna correlazione coi lavori alle Vele Il sindaco annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali delle vittime

Il crollo del ballatoio alla Vele Celeste e la necessità di fare piena luce sulle cause che l'hanno provocato. Magistratura al lavoro per capire come sia potuto succedere ed accertare eventuali responsabilità.

Il sindaco Gaetano Manfredi, a Palazzo San Giacomo, ha tenuto una conferenza stampa prima di recarsi a Scampia: "I lavori nella Vela Celeste erano iniziati a inizio anno e stavano riguardando il seminterrato e il piano terra. Non c'è alcuna relazione tra le attività in corso e il crollo che è avvenuto a quote alte, ma ovviamente c'è un'indagine in corso e la Procura nominerà dei periti che valuteranno le motivazioni del crollo", ha chiarito l'inquilino di Palazzo San Giacomo.

Manfredi ha inoltre fatto sapere che il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.

"Questa grande tragedia, che per noi è tanto dolorosa, deve essere una spinta ulteriore per andare avanti con il progetto di riqualificazione, da realizzare nei tempi previsti, che è stata fin da subito una nostra priorità", ha poi aggiunto il sindaco.

"Il crollo avvenuto stanotte testimonia ancora di più quanto sia importante il progetto di abbattimento e riqualificazione delle Vele e la realizzazione di nuovi alloggi per garantire una prospettiva abitativa che sia sicura e dignitosa per chi vive in una condizione molto difficile e di grade precarietà da molti, molti anni", le parole del sindaco di Napoli nella conferenza stampa.