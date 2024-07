Abusivismo commerciale a Bagnoli: pugno duro delle forze dell'ordine Denunciate tre persone per occupazione abusiva di spazio demaniale

Gli agenti del commissariato Bagnoli, i militari dell’arma dei carabinieri, gli operatori della guardia di finanza e personale della capitaneria di porto, guardia costiera di Napoli, con il supporto della sezione mare dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, del reparto mobile di Napoli e della polizia municipale- Uo tutela ambientale e Uo tutela paesaggistica, hanno effettuato un servizio straordinario del territorio finalizzato al contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale a Bagnoli.

Nel corso dell’attività, sono sono state denunciate tre persone per occupazione abusiva di spazio demaniale, secondo quanto previsto dal codice della navigazione, avendo posizionato abusivamente un telo su dei pali adibito a vera e propria postazione noleggio di lettini e ombrelloni, 490 sedie, 262 lettini da mare, 123 tavolini e 126 ombrelloni senza le previste concessioni e autorizzazioni nonché sanzionate amministrativamente per somministrazione, vendita di alcolici ed esposizione degli alimenti agli agenti atmosferici.

Inoltre, due di queste sono state, altresì, denunciate per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Ancora, nel corso del servizio, sono stati effettuati due sequestri per vendita ambulante di mercanzie, abbattuti 2 gazebo ed un manufatto in legno. Infine, gli operatori hanno contestato una violazione del codice della strada e sanzionato amministrativamente due persone poiché sorprese a svolgere l’attività di parcheggiatori abusivi