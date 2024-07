Scoperti con la droga in auto e a casa: coppia arrestata dalla polizia L'intervento infallibile dei falchi della squadra mobile

I falchi della squadra mobile, hanno notato, un’auto con a bordo un uomo che si aggirava con atteggiamento circospetto. L'intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto l’uomo, mostratosi sin da subito insofferente al controllo di polizia, è stato trovato in possesso di 2 involucri di cocaina del peso di 30 grammi circa, di un contenitore con 3 dosi di cocaina del peso di 3 grammi circa, di alcune carte di debito e schede telefoniche, un cellulare e 1.400 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Ma non è finita qui

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo all’abitazione dell’indagato dove hanno sorpreso una donna, sua convivente, ed hanno rinvenuto, ben occultati, 5 panetti e mezzo di hashish del peso complessivo di 560 grammi circa, un involucro contenente 15 dosi contenenti circa 15 grammi di cocaina, altri 2 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 250 grammi, un involucro contenente sostanza da taglio, diverso materiale per il confezionamento della droga, diversi bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto, 1.550 euro suddivisi in banconote di diverso taglio, 8 assegni bancari e diversi telefoni cellulari.

Ancora, a seguito di un’attività info-investigativa, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo presso un’abitazione riconducibile all’uomo nel comune di Marigliano dove è stato rinvenuto diverso materiale per il confezionamento della droga mentre, in un box di pertinenza dell’appartamento, sono stati trovati 3 involucri di hashish del peso di 24 grammi circa.

Per tali motivi gli indagati, identificati per due napoletani di 49 e 40 anni, quest’ultimo con precedenti, anche specifici, sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.