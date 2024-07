Circola a bordo di un veicolo rubato e contraffatto con targhe false: denunciato Controlli della polizia stradale di Nola

Gli agenti del distaccamento polizia stradale di Nola, durante gli ordinari servizi di vigilanza stradale, hanno effettuato un controllo di un veicolo con targhe francesi.

Dagli accertamenti esperiti, confrontando la targhetta identificativa del costruttore del vano motore ed il VIN (Vehicle Identification Number) posto sul parabrezza, i poliziotti hanno accertato che vi erano delle difformità rispetto a quelli originali; pertanto, il conducente è stato accompagnato presso gli uffici di polizia dove, da un controllo più approfondito, è emersa l’effettiva contraffazione del telaio della vettura, risultata essere stata immatricolata in Italia ed oggetto di furto a novembre del 2022.

Per questi motivi, l’uomo, identificato per un 40enne di Casalnuovo di Napoli, è stato denunciato per riciclaggio e contraffazione del sigillo dello stato e uso del sigillo contraffatto; gli sono state, altresì, contestate diverse violazioni del codice della Strada, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro penale.