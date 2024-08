Ischia: Dopo la rissa, l’arresto e le denunce arrivano anche i Dacur Carabinieri notificano il provvedimento a 4 ragazzi

Lo scorso 23 maggio i carabinieri della compagnia di Ischia sono intervenuti per una rissa nei pressi di un bar. Gli accertamenti dei militari hanno permesso di identificare i responsabili, un ragazzo venne arrestato mentre altri 4 denunciati per rissa.

Notificati a quattro persone il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, il Dacur, emesso dall’autorità di pubblica sicurezza di Napoli. Per un 20enne di Barano d’Ischia il provvedimento durerà tre anni. Stessa sorte per un altro coetaneo e compaesano del primo. Per gli altri due, che hanno 16 anni e uno è di Serrara Fontana mentre l’altro è di Barano, il Dacur ha durata di due anni.