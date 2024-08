Controlli dei carabinieri tra cantieri, supermercati e attività commerciali Ecco il bilancio dell'attività

I carabinieri della compagnia Stella hanno effettuato un servizio a largo raggio nel rione Sanità. Le operazioni effettuate con il contributo dei militari del reggimento Campania, con i carabinieri del Nil e del Nas di Napoli e con gli agenti della polizia locale – hanno permesso di controllare cantieri, supermercati e attività commerciali. Saranno 24 i veicoli e 66 le persone controllate e identificate.

Denunciato il responsabile di un cantiere edile dove i militari hanno trovato 3 lavoratori in nero. Contestate violazioni amministrative per un totale di 35mila euro. Un 65enne è stato denunciato per evasione mentre un 18enne dovrà rispondere di guida senza patente perché mai conseguita.

I carabinieri del Nas sono stati impegnati nei controlli alle attività commerciali. In un supermercato sono state accertate irregolarità nella conservazione, stoccaggio e rintracciabilità di alimenti conservati in una cella a temperatura controllata.

Trovata muffa e ruggine sulle attrezzature di un locale deposito alimentare interrato. Il deposito è stato chiuso con l’intimazione al ripristino delle condizioni igienico sanitarie. Sequestrati 32 chili di alimenti tra carne e prodotti da forno. Per il supermercato sanzioni pari a 4.500 euro.

Carabinieri impegnati anche con gli agenti della polizia locale nel controllo ai negozi che vendono alimenti e articoli vari.

Ventuno le sanzioni amministrative elevate a 6 esercizi commerciali. 13 di queste per occupazione di suolo pubblico mentre le altre 8 per "divieto di sosta e fermata di veicoli" che erano tutti concentrati in zona "Vergini".