Reagisce al tentativo di rapina e viene accoltellato, preso uno dei banditi L'aggressione in Piazza Garibaldi: in manette 18enne tunisino

Stava passeggiando in piazza Garibaldi quando è stato avvicinato da un gruppo di uomini che, sotto la minaccia di un coltello, avevano tentato di sottrargli il borsello: al suo rifiuto è stato preso a calci e pugni mentre, un altra persona, lo ha colpito con fendenti al dorso e al gluteo per poi darsi alla fuga. E' avvenuto a Napoli nella serata di ieri. Mentre il personale del 118 soccorreva il ferito, la Polizia di Stato ha ricostruito l'accaduto e, su indicazione di alcuni passanti, ha inseguito il gruppo in fuga: gli agenti hanno così arrestato un 18enne tunisino con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso. Il ragazzo è stato inoltre denunciato per ricettazione perché trovato in possesso di un telefono rubato.