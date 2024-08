Il Comune di Napoli ricorda Gigi e Paolo, vittime innocenti del clan Furono assassinati 24 anni fa, furono scambiati per guardaspalle di un boss

In occasione del 24esimo anniversario della morte di Paolo Castaldi e Luigi Sequino, vittime innocenti della camorra, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha fatto deporre due fasci di fiori sulle tombe nel cimitero di Pianura. Luigi Sequino e Paolo Castaldi avevano 20 e 21 anni e la sera del 10 agosto 2000 erano in auto sotto casa di Gigi, a Pianura. Furono assassinati mentre programmavano la loro vacanza perché scambiati per i guardaspalle di un boss che abitava in quella strada.