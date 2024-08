Rissa in spiaggia ad Ercolano, tutti denunciati: ci sono anche due minorenni Individuati i protagonisti delle violenze: il video aveva fatto il giro dei social

Le immagini riprese da un telefonino avevano fatto il giro dei social: botte da orbi sulla spiaggia libera di Ercolano. A distanza di qualche giorno, i carabinieri della locale Tenenza hanno individuato i presunti autori.

Si tratta di tre giovanissimi di 16, 17 e 21 anni: tutti giovanissimi, il più grande originario di Torre del Greco. L'accusa è rissa, percosse e lesioni aggravate.

Le indagini proseguono per individuare anche gli altri protagonisti della rissa. Stando alla ricostruzione degli investigatori, tutto sarebbe scaturito per le attenzioni che il 21enne avrebbe rivolto a una ragazza, coetanea e amica dei minorenni.

Non solo in spiaggia: le violenze sarebbero scattate anche successivamente, in Piazza Santa Croce a Torre del Greco. In quel caso il 21enne avrebbe riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.