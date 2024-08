Sorrento: abusa di una turista, la Polizia arresta un 23enne L’uomo è stato intercettato in strada dagli agenti del commissariato di Sorrento

Nella notte tra giovedì e venerdì, gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti, in prossimità di un noto hotel del centro di Sorrento, per la segnalazione di una donna vittima di violenza.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno notato una ragazza in evidente stato di agitazione. Le attività di seguito esperite hanno permesso di accertare che la stessa era stata oggetto di abusi sessuali da parte di un uomo conosciuto, poco prima, all’interno di un locale.

L’immediata attività investigativa, esperita dagli agenti del Commissariato di zona, ha consentito, anche grazie alla visione delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza locali, di individuare tempestivamente il resposabile. L’uomo è stato intercettato in strada mentre si stava incamminando verso lo stesso locale dove aveva conosciuto la donna; pertanto, gli operatori, dopo averlo identificato in un 23enne napoletano, lo hanno tratto in arresto per violenza sessuale.