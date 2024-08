Bimba morta nell'incidente: l'uomo alla guida senza patente e assicurazione Lo schianto sulla Domitiana: nella Smart che si è ribaltata erano in quattro

Carabinieri e Procura di Napoli Nord hanno avviato le indagini dopo il tragico incidente avvenuto all’alba di questa mattina sulla Domitiana, nel territorio di Giugliano.

Una Smart con a bordo 4 persone si è ribaltata: nell’incidente è morta una bimba di 8 anni che viaggiava in braccio alla madre, sul lato passeggero. Ferita la sorella di 16 anni, seduta nel portabagagli. Alla guida del veicolo – sprovvisto di copertura assicurativa – il compagno della donna, che non aveva la patente.

L'uomo è stato arrestato: solo poche ore prima era uscito di galera.

La famiglia è originaria di Secondigliano. I feriti sono stati trasferiti tutti all’ospedale di Pozzuoli: nessuno è in pericolo di vita. Le condizioni della bimba di 8 anni, invece, sono apparse subito disperate: per lei non c’è stato nulla da fare.