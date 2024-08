Casoria: polizia locale ferma furgone con rifiuti illegali Sindaco Bene: "Operazioni costanti per preservare la vivibilità del territorio"

Stop al furgone diretto in centro coi rifiuti: conducente denunciato, due donne in fuga. Brillante operazione degli agenti della Polizia Locale di Casoria che nella serata di mercoledì hanno rintracciato nella zona di piazza mons. Arcangelo Paone (ex piazza San Paolo) un veicolo che trasportava materiali ferrosi ed elettrodomestici. Alla guida del mezzo c’era un uomo di nazionalità romena, mentre a bordo si trovavano due donne che si sono date alla fuga alla vista della pattuglia, lasciando in strada i carrozzini utilizzati come mezzo per raccogliere i rifiuti.

Il conducente è stato denunciato per trasporto illecito di rifiuti, mentre il veicolo utilizzato è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca. Sul luogo dell’operazione, che si è poi estesa anche ad altre zone del territorio comunale, oltre al vice comandante della Polizia Locale Paolo Borzillo, anche l’assessore all’Ambiente Valerio Cresci e l’assessore alla Sicurezza Antonio Ricciardi.

L’intervento si inquadra nel protocollo “Terra dei Fuochi” attivo tra il Comune di Casoria e la Prefettura di Napoli ed è finalizzato ad arginare l’attività illecita di chi scava tra i rifiuti indifferenziati alla ricerca di oggetti da rivendere nei mercatini illegali. In queste ore inoltre la Polizia Locale ha provveduto ad identificare e multare l’automobilista che ha attraversato contromano piazza Domenico Cirillo invadendo l’area pedonale.

“Sul fronte del rispetto dell’ambiente la guardia sarà sempre alta: dobbiamo fare in modo che attraverso operazioni del genere il fenomeno venga estirpato alla radice. Solo così potremo difendere Casoria dagli attacchi e migliorare in maniera sensibile la vivibilità dell’intero territorio. Grazie alla Polizia Locale per l’impegno costante su questo fronte” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene al termine dell’intervento.