Giovane colpito da proiettile vagante: si torna a sparare a Napoli I carabinieri indagano su un grave episodio avvenuto nella notte

Un giovane di 27 anni, a quanto pare già noto alle forze dell'ordine sarebbe stato colpito da un proiettile vagante nella notte a Napoli. E' successo in centro. Trasportato all'ospedale Pellegrini con una ferita all'addome, non sarebbe in pericolo di vita. Ma la prgnosi al momento è riservata. La vittima - riferisce l'Ansa - è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale grazie al quale le è stata estratta l'ogiva dall' addome. I carabinieri - entrati in azione dopo la segnalazione giunta dall'ospedale - hanno scoperto che il 27enne era stato ferito mentre si trovava in zona piazza Mercato. Durante i controlli, eseguiti in diversi punti tra piazza del Carmine e piazza Mercato, i militari hanno rinvenuto e sequestrato ben 12 bossoli. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia Napoli Stella