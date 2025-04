Napoli riabbraccia il tram: da Piazza Municipio a Piazza Vittoria L'annuncio di Nino Simeone: "Restituiamo ai cittadini un sistema tranviario moderno ed efficiente"

Una ventata di novità e un ritorno al passato per la mobilità napoletana. Il progetto del "tram del mare" compie un passo fondamentale verso la sua realizzazione: da lunedì, prenderanno il via i lavori per riattivare il collegamento tranviario tra Piazza Municipio e Piazza Vittoria. L'annuncio, carico di entusiasmo, arriva da Nino Simeone, Presidente della Commissione Infrastrutture e Mobilità del Consiglio comunale di Napoli, che ricorda come questa idea, presentata anni fa, stia finalmente diventando realtà.

Il completamento del nodo intermodale tra la stazione della metropolitana di Piazza Municipio e l'area portuale ha reso possibile questa prima, significativa fase. Il tracciato iniziale, che si snoderà dall'attuale capolinea nei pressi dell'Hotel Romeo fino a Piazza Vittoria, attraversando via Acton e la galleria Acton, sfrutterà in gran parte l'infrastruttura esistente. I binari, infatti, sono già presenti e necessitano di essere riportati alla luce e integrati con interventi di riqualificazione stradale. Simeone stima che entro tre o quattro mesi questo primo tratto sarà pienamente operativo, offrendo un'alternativa di trasporto pubblico efficiente e sostenibile in un'area nevralgica della città.

Ma le buone notizie non finiscono qui. Subito dopo la conclusione dei lavori sulla tratta Piazza Municipio-Piazza Vittoria, si procederà con l'estensione del percorso fino a Piazza Sannazaro, percorrendo la suggestiva Riviera di Chiaia. Questo secondo tratto, come sottolinea Simeone, presenta una maggiore complessità, soprattutto per gli interventi necessari in via Giordano Bruno. Tuttavia, il suo completamento rappresenterà un tassello cruciale per la mobilità cittadina, restituendo ai napoletani un collegamento storico di grande importanza.

L'ambizione, però, non si ferma a Piazza Sannazaro. Il sogno di Simeone, condiviso da molti cittadini, è quello di vedere un giorno il tram spingersi ancora oltre, raggiungendo Bagnoli e connettendo così le due sponde del litorale napoletano. Un progetto ambizioso che l'amministrazione comunale intende perseguire con determinazione.

"Oggi, però," dichiara Simeone, "grazie ai fondi disponibili e alla volontà politica di investire in mobilità sostenibile, possiamo finalmente restituire ai cittadini un sistema tranviario moderno, efficiente e integrato con le altre modalità di trasporto urbano." Questo primo passo concreto rappresenta un segnale tangibile dell'impegno dell'amministrazione nel migliorare la qualità della vita dei napoletani e nel promuovere una mobilità più rispettosa dell'ambiente. L'attesa per rivedere i tram sferragliare lungo le strade di Napoli si fa sempre più palpabile, portando con sé la promessa di una città più vivibile e connessa.