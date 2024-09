Due minori feriti nella notte a Napoli con un corpo contundente Hanno reagito al tentativo di rapina dello scooter su cui viaggiavano

Due giovani di 16 anni sono giunti la scorsa notte all''ospedale 'Villa Betania': erano feriti al fianco. Entrambi hanno riferito che erano in sella ad uno scooter non lontano dal rione Cnocal, nella zona orientale di Napoli e sono stati avvicinati da altre persone in sella a dei motorini che hanno intimato loro di consegnare il mezzo. Ad una loro reazione sono stati feriti con un corpo contundente. I due giovani sono stati medicatii e trattenuti in ospedale per ulteriori accertamenti anche se le loro condizioni di salute non destano preoccupazioni. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia.