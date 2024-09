Penisola sorrentina: controlli della polizia stradale Ecco il bilancio dell'attività

La polizia stradale, ha effettuato diversi controlli nella penisola sorrentina. In particolare, gli operatori hanno identificato 10 persone, di cui una denunciata per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale poiché trovata in possesso di una dose di hashish ed un’altra denunciata per guida in stato di ebbrezza poiché risultata positiva all’alcol test. Ancora, gli agenti hanno contestato diverse infrazioni del Codice della Strada, ritirato due patenti di guida e, altresì, scoperto un conducente Ncc di fatto abusivo, che è stato segnalato alla Mctc per esercizio abusivo mentre la carta di circolazione del veicolo è stata sospesa.