Esplosione a Forcella, una strage: morti tutti e tre i bengalesi Pesantissimo il bilancio della deflagrazione nei "bassi" del centro storico

Una vera e propria strage: l'esplosione di un "basso" nel quartiere Forcella a Napoli ha provocato la morte di tre persone. Nelle ultime ore, infatti, è deceduto anche l'ultimo ferito ricoverato in gravissime condizioni al Cardarelli.

Non ce l'ha fatta nemmeno Afsaer, il 60enne di nazionalità bengalese - come i suoi due coinquilini - travolti dalla deflagrazione in vico Pace, nel cuore del centro storico di Napoli.

Le tre vittime, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, stavano ristrutturando il locale. Si indaga per capire se per viverci o solo per realizzare un deposito.