Tentano di confondere sostanza psicoattiva con sali da bagno: due arresti La scoperta della polizia a Napoli

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, hanno notato un’autovettura con a bordo due persone che, alla loro vista, hanno assunto un atteggiamento circospetto.

Gli operatori le hanno controllate rinvenendo nella borsa della donna una busta contenente sostanza solida in blocchi che hanno tentato di confondere con comuni sali da bagno, ma, come intuito dagli agenti, si trattava di Mdma per un peso complessivo di circa 500 grammi; mentre l’uomo è stato trovato in possesso di 260 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, i due, un 28enne tunisino con precedenti di polizia e una 22enne di Castel Volturno, sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti; il 28enne è stato, altresì, denunciato per guida senza patente reiterata nel biennio mentre il veicolo sottoposto a sequestro; ancora, l’uomo è stato sanzionato per mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica.