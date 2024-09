Stava per cedere droga in cambio di denaro: arrestato un 60enne marocchino L'intervento della polizia nel quartiere Vasto a Napoli

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Torino all’angolo con via Firenze, hanno notato un uomo intento a cedere qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando dopo una breve fuga un uomo che è stato trovato in possesso di 28 stecchette di hashish del peso complessivo di circa 44 grammi e di 175 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata; l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le sue tracce.

Identificato per un 60enne marocchino irregolare sul territorio nazionale e con precedenti è stato arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente.