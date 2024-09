Spacciatore 19enne arrestato dalla polizia di Napoli in vioa Ortese Gli agenti lo hanno beccato mentre cedeva una dose: fermato anche l'acquirente

Un 19enne napoletano, con precedenti, è stato arrestato dalla polizia per detenzione illecita di sostanza stupefacente. E' stato sorpreso mentre spacciava e l'acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di droga per uso personale.

I fatti risalgono a ieri pomeriggio, quando gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale, durante un servizio servizio di controllo del territorio, hanno visto in via Annamaria Ortese un giovane che è stato avvicinato da un uomo a bordo di un'auto, al quale, ha ceduto qualcosa dopo averla prelevata dall'intercapedine di un muro.

I poliziotti sono intervenuti e hanno trovato il diciannovenne in possesso di 325 euro, ritenuti frutto dello spaccio, mentre nell'intercapedine hanno rinvenuto due stecche di hashish del peso di 13 grammi. L'acquirente, pure lui subito bloccato, è stato trovato in possesso di 7 grammi di hashish.