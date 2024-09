Dopo i gravi fatti di Foggia: due aggressioni nella stessa notte a Ponticelli Non cessa la violenza contro gli operatori sanitari

"E dopo i fatti di Foggia, ben due aggressioni nella stessa notte al 118 di Ponticelli! Asl Napoli 1: aggressione numero 35 e 36 del 2024. (52 aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio 2024)"

Lo scrive con preoccupazione in una nota l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate.

"Notte movimentata per la tipo India di Ponticelli, vittima di ben 2 aggressioni, fortunatamente solo verbali poiché l’equipaggio ha fatto a tempo a scappare, la prima ad opera di un paziente con dispnea ,la seconda ad opera del parente di una signora con “astenia”.

"Voi infermieri non servire a nulla"

"Queste sono le parole comuni alla due aggressioni avvenute a via Cupa del Cimitero ed a Corso Protopisani. I due pazienti pretendevano la presenza del medico e non si è arrivati allo scontro fisico solo perché i parenti di questi ultimi si sono frapposti e l’equipaggio si è messo in sicurezza fuggendo. Per Napoli e provincia una violenza all’ordine del giorno!"