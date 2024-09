Cade albero: tragedia sfiorata al Vomero Nessun ferito nonostante la pianta sia caduta su un auto in transito

Tragedia sfiorata questa mattina in via Bernini , nel quartiere Vomero a Napoli, dove un grosso albero è caduto, proprio mentre nelle ultime ore sulla città e la regione (dove è in vigore l'allerta arancione) si è abbattuto un violento temporale. Illese tre persone che si trovavano a passare proprio mentre il grosso arbusto veniva giù. Si tratta di un padre che stava accompagnando la figlia a scuola e di un automobilista la cui vettura è stata parzialmente danneggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione dell'albero. Notevoli le ripercussioni negative sul traffico nella zona.