Detenzione illegale di armi da fuoco e non solo: un arresto nell'agro aversano Ecco che cosa hanno rinvenuto i poliziotti in un'abitazione

La squadra mobile della questura di Napoli, ha arrestato un uomo, residente nell’agro aversano, per detenzione illegale di arma da fuoco clandestina con relativo munizionamento e ricettazione.

Gli operatori hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto, ben occultato, all’interno di un armadio della camera da letto, un involucro contenente 21 proiettili calibro 9x19 parabellum, 10 proiettili calibro 6x35 e 13 proiettili calibro 7.65 mentre, all’interno una parete di cartongesso, i poliziotti hanno rinvenuto 120.000 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Considerato che da queste preliminari attività vi era il fondato sospetto che il soggetto potesse nascondere ulteriore materiale illecito, la perquisizione è stata estesa ad un altro locale in uso al predetto dove, in un cassetto di una scrivania, è stata rinvenuta una pistola beretta modello 70 calibro 7x65 con caricatore inserito contenente 8 cartucce dello stesso calibro di cui una camerata, risultata essere provento di furto perpetrato nel 2009.

Nel corso delle operazioni sono stati, altresì, rinvenuti 96 orologi di varie marche prestigiose privi di garanzie e attestati di provenienza, per un valore di circa un milione di euro; in un altro vano del medesimo immobile, sono stati rinvenuti ulteriori 122.000 euro in banconote di vario taglio, oltre a numerose garanzie, scatole di società di alta gamma, apparentemente falsi, e diverse componentistiche di orologi griffati (ghiere, quadranti, etc.) risultate contraffatte ed utilizzate, presumibilmente, per la clonazione di orologi di valore.

Per questi altri fatti, il quarantenne è stato denunciato per ricettazione, riciclaggio e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni