Tentato omicidio a Nola: la polizia arresta un 38enne Lite per futili motivi rischia di finire in tragedia

Gli agenti del commissariato di Nola, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti presso l’ospedale di Nola per una persona giunta con ferite d’arma da taglio.

Le immediate attività intraprese dal personale del commissariato di Nola hanno permesso di identificare e conseguentemente rintracciare un uomo ritenuto responsabile della brutale aggressione. Pertanto, un 38enne nolano, con precedenti, è stato tratto in arresto per tentato omicidio.