Lotta alla prostituzione nel napoletano: controlli dei carabinieri Sanzioni pari a 4000 euro per violazione dell'ordinanza comunale

I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nella frazione di Varcaturo. Identificate 72 persone e controllati 44 veicoli.

Durante le operazioni è stato denunciato un 24enne. Il ragazzo è stato trovato in possesso di un coltello a scatto.

Sono 8 le sanzioni contestate a via San Francesco a Patria nei pressi della parrocchia di San Matteo, per un totale di 4mila euro, per la violazione dell’ordinanza comunale volta al contrasto del fenomeno della prostituzione di strada.

Non sono mancati i controlli al codice della strada con diversi mezzi sequestrati. 8 sanzioni per guida senza casco, 3 per guida senza assicurazione, 4 per guida senza revisione e 2 per guida senza patente, 4 per guida senza documenti di circolazione.