Abusivismo, intesa procura, regione e comuni: via alle demolizioni La Regione impegna risorse per oltre 2,3 milioni

È stato firmato questa mattina a palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania a Napoli, alla presenza del Procuratore Capo di Napoli Nicola Gratteri e del presidente Vincenzo De Luca, il protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica di Napoli, la Regione Campania e i sindaci dei Comuni di Bacoli, Barano d'Ischia, Forio d'Ischia, Ischia, Pozzuoli e Quarto per il "Coordinamento delle opere di demolizione dei manufatti abusivi".

Con il protocollo, spiega una nota di palazzo Santa Lucia, "la Regione impegna risorse per oltre 2,3 milioni per consentire ai Comuni firmatari di procedere in tempi rapidi alla demolizione di costruzioni abusive per le quali il Tribunale di Napoli ha emesso sentenza di condanna e obbligo di demolizione anche per gravi situazioni di pubblica incolumità e rischio idrogeologico. Si tratta complessivamente di 15 manufatti abusivi da abbattere nell'area dei Campi Flegrei e 8 demolizioni ad Ischia".

"Anticipiamo risorse ai Comuni seguendo una indicazione precisa della Procura della Repubblica che condividiamo in pieno. Si interviene - ha dichiarato De Luca - a partire dalle priorità, in situazioni di grave pericolo e di vero e proprio scempio edilizio. Lavoriamo per intervenire in tempi certi e rapidi, e sicuramente questa iniziativa potrà avere anche un effetto deterrente contro l'abusivismo".

"Ringrazio il presidente De Luca per le risorse messe a disposizione e per il lavoro svolto dagli uffici regionali in collaborazione con quelli della Procura. Non è uno spot - ha dichiarato Gratteri - ma l'inizio di un progetto che proseguiremo con grande determinazione. Al momento si riescono a demolire una decina di manufatti al mese, dobbiamo aumentare questi numeri".