Armato di mazza da baseball minaccia madre, sorella e 118: arrestato Terrore a Napoli nel qurtiere Pendino

É armato di mazza da baseball e sta terrorizzando madre e sorella. Non contento ha anche minacciato di morte il personale del 118, che era arrivato per assistere le vittime, non permettendogli di entrare nell’appartamento.

E’ notte e la gazzella del nucleo radiomobile di Napoli - allertato dal 112 - raggiunge l’abitazione nel quartiere Pendino. I militari trovano l’uomo, 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine, con la mazza da baseball ancora tra le mani e le minacce continuano.

Il 47enne viene bloccato, disarmato e arrestato. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e di violenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio.

Le vittime vengono ascoltate così da ricostruire una lunga storia di violenze e vessazioni che l’uomo da tempo metteva in atto quotidianamente per ottenere denaro con lo scopo di acquistare droga. L’arrestato è stato trasferito in carcere.