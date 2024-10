Napoli: investita e uccisa mentre accompagna i figli a scuola in via Marina La donna è stata travolta da un'auto. Sul posto la Municipale

Una donna di 43 anni, madre di due bambini, è morta in un incidente stradale a Napoli, in via Brin. La donna, scondo una prima ricostruzione, aveva accompagnato i figli a scuola poco prima di essere travolta da un'auto all'altezza di Sant'Erasmo.

L'incidente strada è avvenuto attorno alle ore 9 di oggi 1 ottobre. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, sotto il coordinamento del Comandante, il generale Ciro Esposito, e l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, per prestare i soccorsi del caso. Ma per la vittima non c'è stato nulla da fare.