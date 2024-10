Il tragico destino di Martina, morta mentre tornava dal concerto di Geolier Fatale lo schianto in auto per la 19enne: ancora sangue sulle strade

Stava tornando dal concerto di Geolier a Scampia Martina Guasco, la 19enne morta in un incidente stradale avvenuta la notte scorsa tra Scampia e Secondigliano.

Fatale lo schianto frontale con un altro veicolo: per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Entrambe le auto sono state sequestrate e si indaga per ricostruire la dinamica.

Martina è la vittima numero 22 a Napoli da inizio anno: una strage senza fine sulle strade della città.