Donna colpita al volto durante un tentativo di rapina: arrestato aggressore Ancora un episodio di violenza a Napoli

La polizia di Stato ha tratto in arresto per tentata rapina aggravata e lesioni personali un 30enne dello Sri Lanka irregolare sul territorio nazionale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Pessina per la segnalazione di una donna aggredita.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno individuato la donna che ha indicato loro l’aggressore che si stava dando alla fuga; pertanto, gli agenti lo hanno inseguito e bloccato.

Inoltre, i poliziotti hanno accertato che, mentre stava passeggiando, la signora era stata aggredita dal prevenuto che, nel tentativo di sottrarle la borsa, l’aveva colpita al volto con una pietra.