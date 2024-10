Senza casco e senza patente, retata contro i motorini fuorilegge I controlli in Piazza del Plebiscito e Via Toledo: scoperti anche parcheggiatori e ambulanti abusivi

La Polizia locale di Napoli, con il supporto del personale del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha effettuato una serie di operazioni di controllo stradale. In particolare gli interventi hanno interessato aree nevralgiche come Piazza del Plebiscito, Via Toledo e la Galleria Principe Umberto.

Nel corso delle verifiche effettuate in Piazza del Plebiscito, sono stati sottoposti ad accertamenti tecnici 19 veicoli, di cui 18 sono risultati irregolari e conseguentemente sequestrati, ed accertate 49 violazioni al Codice della Strada.

Tra le principali infrazioni rilevate, quelle relative alla mancanza di copertura assicurativa obbligatoria, che ha riguardato 18 veicoli, e la circolazione di mezzi sprovvisti di certificato di idoneità tecnica in altrettanti 18 casi. Sette conducenti sono stati trovati alla guida senza patente, mentre in un caso è stato contestato il reato di guida con patente revocata.

In Via Toledo sono state elevate sanzioni nei confronti di tre ambulanti sorpresi ad esercitare attività commerciale in un’area interdetta ed un esercizio commerciale è stato sanzionato per la vendita di alcolici a due ragazze di 17 anni.

Le operazioni condotte nella zona di Chiaia hanno permesso di identificare e denunciare quattro parcheggiatori abusivi, con il sequestro di una somma pari a €46,60. Sono state, inoltre, rilevate infrazioni per l'utilizzo del cellulare alla guida e per la guida senza patente.

Due veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo poiché condotti da minori privi di casco. Altri due minori sono stati sanzionati per guida senza casco, ed un quinto per aver eseguito manovre pericolose in moto.