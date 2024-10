Tragedia sul traghetto partito da Ischia: turista stroncata da un malore A perdere la vita una donna di 81 anni: inutili i soccorsi

Tragedia questa mattina sul traghetto Medmari partito da Casamicciola e diretto a Pozzuoli: una turista di 81 anni ha avvertito un malore prima di arrivare a destinazione.

Scattato l'allarme, sono subito intervenuti i soccorsi: per la malcapitata, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. La donna era in vacanza con una comitiva.

Nessun dubbio sulle cause del decesso: la salma è stata liberata per essere consegnata ai familiari.