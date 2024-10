Nubifragio si abbatte su Ischia, strade e vicoli diventano fiumi in piena L'acqua ha travolto anche alcuni motorini in sosta

Pioggia battente su Ischia, l'isola nuovamente sotto il nubifragio e la mente di molti residenti è tornata ai tragici momenti dell'alluvione degli anni scorsi.

Ben 32 millimetri di pioggia in un'ora e le strade di Ischia porto si sono trasformate in torrenti, come mostra il video postato sui profili social dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

Difficoltà soprattutto nella zona dei Pilastri: la furia dell'acqua, come riporta l'Ansa, ha travolto anche alcuni motorini in sosta.