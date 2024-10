Denunciato cacciatore abusivo con fucile rubato: sequestrata l’arma Operazione congiunta tra polizia metropolitana e Lipu

Stamattina, nel corso di un’operazione congiunta tra il corpo di Polizia Metropolitana e le guardie volontarie della Lipu nella località Fressuriello nel Comune di Saviano, è stato denunciato un cacciatore. I reati contestati vanno dal porto abusivo di armi alla ricettazione. Inoltre, l'uomo è stato colto in assenza dei titoli autorizzativi per l’attività venatoria. È scattato l'immediato sequestro del fucile utilizzato durante la caccia e 42 cartucce calibro 12, di cui 25 sul ritrovate posto e altre 17 sequestrate nel corso della perquisizione domiciliare.

Nello stesso luogo un altro bracconiere è stato denunciato per l’utilizzo di richiami elettroacustici (riproducenti il verso del tordo) mentre praticava l'attività venatoria. Anche per lui è scattato il sequestro del fucile e di 20 cartucce calibro 9 e mezzo, oltre che dell'apparecchio che emetteva i versi degli uccelli come richiamo. L'utilizzo di tali strumenti è espressamente vietato dalla legge.