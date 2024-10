Evade dai domiciliari: la polizia arresta un 50enne Dovrà rispondere di evasione

La polizia ha arrestato un 50enne napoletano per evasione. In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carbonara, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che, alla loro vista, ha decelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e controllato, accertando la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, un 50enne napoletano, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti; pertanto, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.