Lotta ai parcheggiatori abusivi: funziona la task force a Napoli Gli interventi hanno riguardato diverse zone strategiche della città

In attuazione di quanto pianificato in seno al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, proseguono le iniziative finalizzate a combattere l'attività illegale dei parcheggiatori abusivi.

Negli ultimi sette giorni, il personale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, insieme alla Polizia Locale di Napoli e agli Ausiliari dell'Azienda Napoletana Mobilità (ANM), supportati dai carri gru, ha effettuato una serie di operazioni volte ad arginare tale fenomeno. Le operazioni, condotte dal 2 al 25 ottobre, sono state mirate a rafforzare il controllo e contrastare efficacemente il fenomeno.

Gli interventi hanno riguardato diverse zone strategiche della città, tra cui: la Stazione Centrale, corso Meridionale, corso Lucci, via Ferraris e le aree limitrofe; piazzetta San Carlo all'Arena; l'interviale di piazza Cavour; piazza Municipio e piazza Matteotti con le zone circostanti; i perimetri esterni degli ospedali Cardarelli, Santobono, Monaldi, Cotugno, Fatebenefratelli, Villa Betania e l'Ospedale del Mare. Sono state, inoltre, interessate le aree vicine all'Asl Na 1, l'esterno della fermata Metro di Chiaiano e del Carcere di Secondigliano, via Antonino Pio in prossimità del Ponte Cumana, via Cornelia dei Gracchi, via Nerva, via San Pasquale a Chiaia, via Carducci, via Lo Monaco, via Imbriani, via Martucci, via Mergellina, Port'Alba, via Costantinopoli, piazza Bellini, piazzale Tecchio, viale Kennedy (in corrispondenza di Aci e Agenzia delle Entrate), Parco San Paolo e le traverse di viale Augusto.

Questi i risultati delle attività svolte: 26 soggetti verbalizzati perché sorpresi ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo; 15 soggetti, denunciati per recidiva perché già verbalizzati in precedenza; 43 persone controllate di cui 6 pregiudicati; 260 veicoli rimossi, 76 veicoli controllati; 254 verbali elevati per violazioni al C.d.S. di cui 36 contestati al trasgressore; 1675 accertamenti di violazione redatti da Ausiliari dell'ANM per contrastare il fenomeno nelle aree in concessione delimitate dalle strisce blu.

Il prefetto «porge il proprio ringraziamento al Questore, Maurizio Agricola, al Comandante provinciale dei Carabinieri, Enrico Scandone, all'Assessore alla Legalità e polizia locale, Antonio De Iesu, al Comandante della Polizia locale, Ciro Esposito e a tutti coloro che hanno profuso impegno e dedizione per il raggiungimento di questi importanti risultati».