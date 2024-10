Napoli, ladro in azione nella chiesa degli artisti: beccato dalle telecamere Borrelli: "Gesto vergognoso, restituisca subito il borsello rubato"

Ladro in azione nella chiesa degli Artisti di piazza Trieste e Trento beccato dalle telecamere di sicurezza. Le immagini inviate al deputato Borrelli: “Gesto vergognoso, restituisca subito il borsello rubato prima che venga identificato e condannato come merita”

Le immagini delle telecamere di sicurezza della chiesa degli Artisti di piazza Trieste e Trento hanno immortalato un ladro all’interno della sacrestia che, dopo aver curiosato nella sala, si avvicina ad un attaccapanni e porta via un borsello che era appeso. Il video è stato inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Un gesto vergognoso e criminale. Mi domando come si possa oltraggiare anche un luogo sacro per portare a segno furti di questo genere. Il mio auspicio è che il ladro si penta e restituisca immediatamente il borsello prima che venga identificato e condannato come merita”. Questo il commento di Borrelli.