Scoperto con la droga a bordo di una bici elettrica rubata: arrestato L'intervento della polizia in piazza Garibaldi a Napoli

La polizia ha arrestato un 32enne senegalese, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Milano hanno notato un soggetto a bordo di una bicicletta elettrica che stava cedendo ad un altro qualcosa in cambio di denaro quando, alla vista degli operatori, riponeva tutto nelle tasche per darsi alla fuga.

I poliziotti lo hanno inseguito e, non senza difficoltà, lo hanno bloccato in corso Novara dove è stato trovato in possesso di 23 involucri di eroina, di una dose di marijuana e di 235 euro in banconote di vario taglio.

Gli agenti hanno, altresì, accertato che la bici elettrica in suo possesso era stata rubata a settembre dello scorso anno ad Avellino; pertanto il 32enne è stato anche denunciato per ricettazione, mentre il velocipede è stato restituito al legittimo proprietario.