A fuoco bus Anm, paura per i passeggeri del 182 di viale Maddalena a Napoli Lustro (Cgil): l'autista ha evitato il peggio, ma sulla sicurezza servono interventi urgenti

Paura per i passeggeri del bus 182 dell'Anm, in viale Maddalena. Il mezzo, infatti, ha preso fuoco.

"L'autista, dopo aver messo in sicurezza i viaggiatori, è intervenuto per sedare le fiamme. Fortunatamente, tutto sembrerebbe essere andato per il verso giusto, senza danni ai viaggiatori e all'operatore del bus. Resta la paura del momento". Così, in una nota, il segretario generale della Filt-Cgil Campania, Angelo Lustro.

"Oltre a esprimere la nostra vicinanza all'operatore e agli utenti presenti nel bus - aggiunge Lustro - chiediamo ad Anm di accertare con esattezza le cause di questo incendio e di intervenire preventivamente sui mezzi affinché episodi del genere non avvengano in alcun modo. La sicurezza resta uno dei temi caldi del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, unitamente all'aspetto economico e normativo per il recupero inflattivo degli stipendi e per i tempi di conciliazione vita-lavoro. Il settore - conclude Lustro - mostra i suoi limiti, vista la mancanza di risorse al Fondo Nazionale dei Trasporti, dove occorrono 1600 milioni per poter programmare un servizio adeguato, migliorare le condizioni economico/contrattuali e migliorare la mobilità dei cittadini. Per un trasporto efficace, efficiente, sicuro e sostenibile anche per l'ambiente".