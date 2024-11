Napoli Arenaccia: scoperto con la droga e arrestato Le manette ai polsi di un 30enne

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 30enne napoletano con precedenti, anche specifici. Allo stesso è stata, inoltre contestata una violazione del codice della strada per guida senza patente poiché mai conseguita.

In particolare, gli agenti del commissariato San Carlo-Arena, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via generale Francesco Pinto uno scooter con bordo un soggetto trovandolo in possesso di 19 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 7 grammi e di 805 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.