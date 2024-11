Droga nelle scarpe e nel vano sottosella di uno scooter: arrestato I controlli della polizia nel rione Sanità a Napoli

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 28enne napoletano con precedenti, anche specifici.

In particolare, gli agenti della squadra mobile, hanno notato in via Villari, nel quartiere della Sanità, un uomo a bordo di uno scooter che, a velocità sostenuta, ha raggiunto via Mario Pagano dove, dopo aver parcheggiato il mezzo, si è avvicinato ad una donna alla quale ha consegnato alcuni involucri in cambio di denaro.

I poliziotti, avendo notato la scena, sono immediatamente intervenuti bloccando entrambi. L’uomo è stato trovato in possesso di una dose di hashish nascosta in una scarpa, 120 euro in banconote di vario taglio e, nella sella dello scooter da lui utilizzato, è stato rinvenuto un ulteriore quantitativo della stessa sostanza stupefacente; pertanto, è stato tratto in arresto e, altresì, sanzionato per guida senza patente, mentre lo scooter è stato sequestrato.

La donna invece, essendo stata trovata in possesso dello stupefacente poco prima acquistato, è stata sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Ancora, i poliziotti hanno perlustrato la zona dove era stato notato l’indagato prima dello scambio, rinvenendo, in un foro presente nel muro perimetrale di uno stabile, una busta contenente circa 45 grammi di hashish mentre, in un box in stato di abbandono, situato sulla stessa via, sono stati scoperti e sequestrati altri 80 grammi circa della stessa sostanza.