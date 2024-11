Partenope: aggredisce i passanti e scaraventa un uomo sugli scogli La polizia arresta un 53enne per tentato omicidio

La polizia ha arrestato un 53enne venezuelano per tentato omicidio e lesioni personali. In particolare, gli agenti delle Uopi (Unità Operative Pronto Intervento) del reparto prevenzione crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Partenope, hanno notato un uomo che stava aggredendo alcuni passanti con violenti calci e pugni, per poi spintonare un uomo, che in quel momento era seduto sul muretto del lungomare, facendolo rovinare sugli scogli sottostanti; gli operatori sono immediatamente intervenuti ma il prevenuto, non pago della condotta posta in essere fino a quel momento e non curante dell’intervento degli agenti, ha poi sferrato un violento pugno all’indirizzo di un altro passante scaraventandolo al suolo stradale.

I poliziotti, dopo aver tempestivamente richiesto l’intervento di personale del 118, grazie anche all’ausilio degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato l'uomo accertando che, lo stesso, aveva iniziato ad inveire e ad aggredire chiunque si trovasse sulla sua strada, senza alcun motivo.

L’indagato, giunto presso gli uffici di polizia, ha reiterato la condotta violenta, minacciando e aggredendo più volte gli operatori. Per tal motivo, è stato tratto in arresto dal personale operante.