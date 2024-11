Mercato, sorpreso a cedere droga: nei guai un 23enne Il giovane è stato intercettato e bloccato dopo un breve inseguimento

La polizia ha arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un 23enne napoletano con precedenti a carico.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Michelangelo Ciccone all’angolo con via Nicola Capasso, hanno notato un giovane confabulare con fare circospetto con un'altra persona alla quale aveva ceduto qualcosa in cambio di una banconota.

Pertanto, gli operatori sono tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso ed hanno bloccato, a seguito di un breve inseguimento, trovandolo in possesso di 14 involucri di crack e di 25 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.