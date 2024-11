Rischio idrogeologico, esercitazione dei Vigili del Fuoco a Ischia - VIDEO Testata la pianificazione di protezione civile intercomunale e dei relativi piani comunali

Si sono conclusi ieri sull'isola di Ischia i due giorni di addestramento che hanno impegnato il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per il contrasto del rischio idrogeologico nell’esercitazione di protezione civile “Isola d’Ischia 2024”, con l’obiettivo di testare la pianificazione di protezione civile intercomunale e dei relativi piani comunali, sia su scala reale che per posti di comando.

Ancora vive le immagini della devastazione della frana che colpì il comune di Casamicciola due anni fa. Per questo motivo periodicamente il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco organizza esercitazioni non solo per addestramento delle tante specialità del Corpo ma anche per testare la sinergia con altri enti e istituzioni in caso di calamità.

Le squadre intervenute hanno operato con funzionari, unità USAR (Urban Search and Rescue), topografi, nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e con l’elicottero del reparto volo di Pontecagnano (SA) per il salvataggio di una persona che era rimasta isolata in località Cava del Monaco a seguito di una frana di notevoli dimensioni.